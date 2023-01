Coopfond, Lusetti: un punto di riferimento per le imprese

Roma, 12 gen. (askanews) -Mauro Lusetti, presidente Coopfond e Legacoop. “Oggi il fondo festeggia trent’anni d’attività. Sono stati trent’anni in cui abbiamo sostenuto l’economia cooperativa, le imprese aderenti a Legacoop hanno trovato nel fondo un punto di riferimento quando si trattava di trovare risorse per garantire lo sviluppo delle proprie imprese e quando, come negli ultimi anni di crisi, un punto di riferimento per superare processi e progetti di ristrutturazione.

Un fondo che guarda al futuro, in un contesto dove i paradigmi dello sviluppo economico sono profondamente cambiati e dove la sostenibilità ambientale, economica e sociale diventa l’elemento di riferimento per garantire la continuità della presenza del movimento cooperativo nell’economia italiana”.