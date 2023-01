Home > Video > Coopfond, Sofia: Fondazione Cdp al fianco di chi aiuta crescita Coopfond, Sofia: Fondazione Cdp al fianco di chi aiuta crescita

Roma, 12 gen. (askanews) – Francesca Sofia, direttrice generale Fondazione Cdp. “Le cooperative svolgono, lo sappiamo, un ruolo essenziale per la crescita del Paese e per l’aiuto alle comunità. Questa è una missione che Fondazione Cassa Depositi e Prestiti sposa in pieno. C’è una grande affinità tra la natura della Fondazione, tra la filosofia che ha portato alla nascita di Fondazione Cassa Depositi e Prestiti e quella che è la filosofia e la visione delle cooperative ed è una filosofia ed una visione basata sull’aiuto mutualistico alle persone e alle comunità e vede molto forte questa spinta dal basso, che è poi è la spinta che determina storicamente la nascita delle cooperative. Sono le persone che lavorano per le persone, con le persone, e Fondazione Cdp è sempre al fianco di realtà che hanno questa filosofia e hanno questa forte spinta all’aiuto orientato alla crescita, al progresso e all’innovazione”.

