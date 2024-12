Coordinatore speciale di Berlino in Siria, monito a Turchia e Israele

Berlino, 11 dic. (askanews) – La Germania intende aumentare la sua presenza in Siria e a questo scopo il governo tedesco ha nominato un “coordinatore speciale” di Berlino per il Paese. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, che in conferenza stampa ha lanciato un avvertimento a Israele e Turchia, affinché il processo pacifico di transizione in Siria non venga messo a rischio:

“Allo stesso tempo non dobbiamo permettere che il processo di dialogo interno siriano venga affossato dall’esterno”, ha afferma Baerbock, aggiungendo che “vicini come i governi turco e israeliano, che stanno affermando i loro interessi di sicurezza, non devono mettere a repentaglio il processo”.