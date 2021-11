COP26, a Glasgow migliaia di giovani in piazza per protestare

Glasgow, 5 nov. (askanews) – A Glasgow è il giorno dei giovani. In migliaia sono scesi a protestare per le strade della città protagonista della CoP26, la conferenza Onu sul clima, accusando i leader del mondo riuniti in Scozia di non mettere in atto azioni efficaci contro i cambiamenti climatici che condannano il Pianeta e le generazioni future.

Una edizione speciale del Fridays for Future con attivisti arrivati da tutto il mondo, compresa Greta Thunberg che ha definito la conferenza una grande festival del “greenwashing”, termine usato per descrivere l’ecologismo di facciata che non porta ad azioni concrete.