CoP26, Biden si scusa: Trump ci ha fatto uscire da accordi Parigi

Glasgow, 2 nov. (askanews) – “Non dovrei proprio ma mi scuso per il fatto che gli Stati Uniti sotto la precedente amministrazione abbiano lasciato l’accordo di Parigi e ci abbiano lasciati un po’ indietro. Gli Stati Uniti non solo sono tornati al tavolo ma io spero che aprano la strada con l’esempio”.

Joe Biden, attuale presidente degli Stati Uniti, si scusa per il suo predecessore Donald Trump e le sue scelte sul clima.

È una delle dichiarazioni più forti del vertice dei capi di Stato e di governo alla Cop26 di Glasgow.

Trump aveva sostenuto che l’accordo di Parigi aveva messo fine a posti di lavoro. Ma nel suo discorso a Glasgow, Biden ha affermato che la lotta al cambiamento climatico darà impulso alle economie, e non le danneggerà.

“All’interno della crescente catastrofe, credo che ci sia un’incredibile opportunità, non solo per gli Stati Uniti, ma per tutti noi”, ha aggiunto e ha promesso dalla leadership degli Stati Uniti arriveranno “fatti, non parole”.