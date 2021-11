COP26, Braga (Pd): Glasgow ultima occasione

Roma, 4 nov. (askanews) – “L’appuntamento della COP26 è decisivo per prendere decisioni urgenti e radicali per fermare il cambiamento climatico e il riscaldamento globale. Finora non ci sono stati passi in avanti sufficienti, anche se l’accordo sulle foreste e sulla riduzione delle emissioni da metano rappresenta un risultato. Ma è importante lavorare per politiche di adattamento, dare risorse ai Paesi più in difficoltà, quelli in via di sviluppo, e accompagnare la transizione della nostra economia verso un modello più rispettoso dell’ambiente.

Non abbiamo tempo, Glasgow è davvero l’ultima occasione per fermare il cambiamento climatico”.

Lo ha sottolineato ad askanews l’On Chiara Braga, Responsabile nazionale Transizione Ecologica, Sostenibilità e Infrastrutture del Partito Democratico.