Cop27, Macron esorta Usa e Cina a fare la loro parte per il clima

Sharm el-Sheikh (Egitto), 7 nov. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha esortato Stati Uniti, Cina e altre nazioni ricche non europee, in vista dei colloqui della Cop27, a fare la loro parte per aiutare i paesi più poveri a affrontare l’emergenza climatica. Macron ha parlato con gli attivisti per il clima a margine del vertice delle Nazioni Unite sul clima a Sharm el-Sheikh, in Egitto.