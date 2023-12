Cop28: a Dubai riflettori accesi su salute climatica

Dubai, 2 dic. (Adnkronos) - "La presidenza della Cop28 punta i riflettori sulla salute per la prima volta nella storia della Cop. I leader globali e la comunità sanitaria si riuniranno oggi durante il World Climate Action Summit per discutere il piano d’azione sanitario e le priori...

Dubai, 2 dic. (Adnkronos) – "La presidenza della Cop28 punta i riflettori sulla salute per la prima volta nella storia della Cop. I leader globali e la comunità sanitaria si riuniranno oggi durante il World Climate Action Summit per discutere il piano d’azione sanitario e le priorità di finanziamento per la salute climatica, in vista della prima Giornata della salute e della prima conferenza ministeriale sulla salute in una conferenza delle Nazioni Unite sul clima". Lo scrive su X la presidenza della Cop28.