Cop28, appello Nazioni Unite contro "blocchi tattici non necessari"

Roma, 11 dic. (askanews) – Simon Stiell, a capo della Unfccc (Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, in inglese United Nations Framework Convention on Climate Change), esorta i Paesi che partecipano alla Cop28 a Dubai di levare “blocchi tattici non necessari”, a 24 ore dalla fine delle discussioni sull’uscita graduale dai combustibili fossili e mentre i produttori di petrolio capeggiati dall’Arabia saudita oppongono resistenza.

“Questo ci lascia con la domanda: come tiriamo fuori da qui un accordo significativo. Primo, rimuovendo i blocchi tattici non necessari e ce ne sono stati molti durante questo percorso”.

“In secondo luogo, invito i negoziatori a respingere l’incrementalismo, ogni passo indietro dalla più grande ambizione costerà milioni di vite”, ha avvertito.