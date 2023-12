Roma, 4 dic. (askanews) – Fabrizio Capaccioli, Presidente Green Building Council Italia, alla COP28 di Dubai ha rilanciato il tema della sostenibilità in edilizia attraverso i protocolli di sostenibilità, intervenendo nel panel “Pianificare e ripensare l’ambiente costruito, presente e futuro, in chiave sostenibile” dell’evento promosso presso il Padiglione Italia dal titolo “Rinnovare i Territori per sostenere la multi-transizione e lo sviluppo del Terzo Millennio”.