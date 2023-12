Cop28: Maione (Regione Lombardia), 'ambiente al centro del confronto a Padiglione Italia'

Milano, 4 dic. (Adnkronos) – Definire l'importanza del ruolo dei governi regionali e delle città nel processo di transizione ecologica e nel contrasto ai cambiamenti climatici. Con questo obiettivo oggi al Padiglione Italia della Cop28 di Dubai sì è tenuto il meeting organizzato dalla Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l'ambiente. Presenti, fra gli altri, rappresentanti di vari Paesi come Scozia, Brasile (San Paolo), Messico (Yucatan), Germania (Baden Württemberg) e Sudafrica (KwaZulu-Natal), oltre al viceministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica del Governo italiano, Vannia Gava, e all'assessore alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Friuli-Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro.

"Anche sulle politiche ambientali -spiegato l'assessore Maione- la Lombardia ha relazioni internazionali di alto livello che consentono un confronto costante per calibrare gli interventi sul territorio. Il Consiglio europeo ha stabilito la centralità dei governi locali per accelerare il processo di transizione, grazie alla loro capacità di adattare gli obiettivi globali ai propri territori e ai contesti economici e sociali. Giusto due giorni fa si è svolto il primo Climate Action Summit per i governi subnazionali e la Regione Lombardia ha rafforzato i propri legami internazionali nell'ambito delle coalizioni di cui fa parte, Regions4 e Under2 coalition".