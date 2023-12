Cop28: Meloni, 'ad Africa non serve beneficenza ma competere ad armi pari'

Dubai, 1 dic. (Adnkronos) - "Una sostanziale parte del nostro progetto per l'Africa, che è basato sulla cooperazione con il continente africano, è diretto al settore agricolo. Ma il nostro scopo non è fare della beneficenza: l'Africa non ha bisogno di elemosina, m...

Dubai, 1 dic. (Adnkronos) – "Una sostanziale parte del nostro progetto per l'Africa, che è basato sulla cooperazione con il continente africano, è diretto al settore agricolo. Ma il nostro scopo non è fare della beneficenza: l'Africa non ha bisogno di elemosina, ma di qualcosa di diverso: la possibilità di competere su un campo da gioco che sia equo. Dobbiamo aiutare questo continente a prosperare basandosi sulle sue risorse". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al vertice 'Transforming Food Systems in the face of Climate Change' alla Cop28 in corso a Dubai.

"Il continente africano – ha rimarcato – ha il 65% delle terre arabili presenti al mondo, ciò implica che con una adeguata tecnologia e un adeguato addestramento possa soddisfare il proprio bisogno e la propria crescita economica".