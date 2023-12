Cop28: Meloni, 'no a cibo laboratorio per più poveri e naturale per ricchi' (2)

Cop28: Meloni, 'no a cibo laboratorio per più poveri e naturale p...

Cop28: Meloni, 'no a cibo laboratorio per più poveri e naturale p...

(Adnkronos) - "Il mondo che voglio vedere è un mondo in cui il legame che ha unito la terra e l’umanità, il lavoro e la nutrizione nel corso dei millenni sia preservato - ha proseguito Meloni - e la ricerca sia in grado di aiutare a ottimizzare quel legame. Garantire colture...

(Adnkronos) – "Il mondo che voglio vedere è un mondo in cui il legame che ha unito la terra e l’umanità, il lavoro e la nutrizione nel corso dei millenni sia preservato – ha proseguito Meloni – e la ricerca sia in grado di aiutare a ottimizzare quel legame. Garantire colture resistenti alle malattie e resilienti ai cambiamenti climatici, ma anche ideare tecniche agricole sempre più moderne e innovative, in grado di migliorare sia la qualità che la quantità della produzione e ridurre gli elementi esterni negativi come l’eccessivo consumo di acqua. Questo è ciò in cui siamo impegnati".