Cop28: Meloni, non ho preclusioni su nucleare, ma vera sfida e’ fusione

Dubai, 2 dic. (Adnkronos) – Triplicare la produzione di energia nucleare, come chiesto da 22 Paesi alla Cop28 tra cui Usa e Francia? "Su queste questioni bisogna essere sempre molto pragmarici e non ideologici: io non ho preclusioni su nessuna tecnologia che possa essere sicura e che possa aiutarci a diversificare la nostra produzione energetica. Non sono certa che oggi cominciando da capo sul tema del nucleare l'Italia non si troverebbe indietro, ma se ci sono evidenze del fatto che noi si possa invece avere un approccio con un risultato positivo sono sempre disposta a parlarne". Lo dice la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Dubai, a margine dei lavori della Cop28.

"Credo piuttosto – va avanti – che la grande sfida italiana, anche se diciamo è un po' più da venire ma senza visione non si va da nessuna parte, sia il tema della fusione nucleare. La fusione nucleare potrebbe essere la soluzione domani di tutti i problemi energetici delle crisi che nascono dalle questioni energetiche, ed è una di quelle tecnologie sulla quali l'Italia è più avanti di altre. Questo è sicuramente un elemento sul quale troverete sempre la mia massima concentrazione e il mio massimo sostegno, perché io credo che l'Italia debba avere la capacità di pensare in grande e questo è uno di quei temi" in cui può farlo.