Cop28: Meloni, 'sistema alimentare italiano tra più avanzati e rinomati al mondo'

Dubai, 1 dic. (Adnkronos) – "Il sistema alimentare italiano è tra più avanzati e rinomati nel mondo. Penso ad esempio ai principi della dieta mediterranea, che non appartengono solo all'Italia, ma a tutto il mondo e siamo consapevoli di quanto siano preziose questo know-how anche per gli altri". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al vertice 'Transforming Food Systems in the face of Climate Change' alla Cop28 in corso a Dubai.