Cop28: Meloni vede presidente Emirati Arabi, punto anche su MO e aiuti umanitari

Dubai, 2 dic. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato, a margine della CoP28, il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. I due leader hanno espresso grande soddisfazione per gli eccellenti rapporti bilaterali, testimoniati anche dall’andamento delle relazioni economiche fra le due Nazioni.

Meloni si è congratulata con il Presidente per l’organizzazione e per i risultati della Cop28, informa Palazzo Chigi, condividendo gli investimenti fatti dall’Italia nella lotta ai cambiamenti climatici. La presidente del Consiglio ha, inoltre, espresso i suoi migliori auguri al Presidente Mohammed bin Zayed per la Festa Nazionale degli Emirati Arabi Uniti. Sono state approfondite le possibilità di rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali e i due leader hanno successivamente avuto un aggiornato scambio di vedute sul conflitto a Gaza e sugli aiuti umanitari a sostegno della popolazione civile.