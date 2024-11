COP29, a Baku manifestazione contro la bozza di accordo per il clima

Milano, 23 nov. (askanews) – Membri di ONG e società civili manifestano contro la proposta di accordo sul finanziamento del clima presentata durante i negoziati delle Nazioni Unite COP29, un vertice tenutosi a Baku, in Azerbaigian. Il secondo progetto sul tavolo propone di aumentare l’impegno finanziario per il clima a favore dei paesi più poveri, pagato dai più ricchi, dagli attuali 100 miliardi di dollari all’anno a 250 miliardi di dollari entro il 2035. Il nuovo testo propone di aumentare i finanziamenti dei paesi ricchi rispetto ai paesi in via di sviluppo fino a 250 miliardi di dollari l’anno, ovvero due volte e mezzo l’impegno attuale per il periodo 2020-2025, cifra giudicata troppo bassa dalle ong.