COP30, Ventura (Oice): servono nuovi standard progettuali

Belém (Brasile), 17 nov. – In occasione dell’evento promosso da RemTech Expo e dal MASE – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica presso il Padiglione Italia della COP30, l’ingegnere Francesco Ventura, Consigliere OICE con delega all’ Ambiente e Amministratore Unico di VDP srl,ha richiamato con forza la necessità di un cambio di paradigma nella progettazione delle infrastrutture alla luce della crescente intensità degli eventi meteorologici estremi.

Ventura ha sottolineato come gli standard progettuali tradizionali non siano più sufficienti di fronte a un quadro climatico in rapido mutamento. “Gli standard progettuali stanno cambiando in modo radicale perché ci confrontiamo con eventi meteorologici sempre più intensi e frequenti, che purtroppo colpiscono ormai anche l’Italia. Questo impone a noi progettisti di valutare con grande attenzione il contesto territoriale, riconoscere le vulnerabilità e trasformarle in criteri guida delle scelte progettuali: oggi non possiamo più progettare ovunque e in qualsiasi modo, neppure con le tecnologie più avanzate.” Il Consigliere OICE ha evidenziato inoltre come una progettazione responsabile debba oggi necessariamente integrare analisi territoriali dettagliate, valutazioni multi-rischio, soluzioni nature-based e criteri di adattamento climatico, per garantire infrastrutture e comunità più sicure.

“OICE è pronta a mettere a disposizione la propria esperienza per contribuire agli obiettivi della COP30 e per costruire infrastrutture e territori più resilienti, sostenibili e coerenti con la transizione energetica globale.”

L’intervento si inserisce nel dibattito internazionale sugli strumenti per accelerare l’adattamento climatico, in cui il ruolo della progettazione tecnica e delle società di ingegneria è considerato strategico per trasformare la conoscenza del rischio in soluzioni concrete di sicurezza e sostenibilità.