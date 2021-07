Copa Maradona Italia-Argentina a Napoli: cos’è, data, biglietti, quando e dove si gioca

La Copa Maradona è una competizione che si terrà a Napoli tra la vincente del Campionato Europeo di calcio e la Copa America. Scopriamo meglio cos'è

La Copa Maradona sarà una competizione calcistica che vedrà affrontarsi i vincitori delle Copa America e quelli del Campionato Europeo di calcio. Vediamo meglio cos’è, quando è dove si svolgerà.

Copa Maradona: cos’è?

La Fifa ha dato la sua approvazione alla Copa Maradona, che vedrà affrontarsi le squadre che hanno vinto l’Europeo e la Copa America.

Quest’anno quindi si contenderanno la Copa Maradona Italia e Argentina, la prima che non vinceva l’Europeo da 53 anni, la seconda che ha dovuto attendere 28 anni per poter rivincere la Copa America.

La Copa Maradona prenderà il posto della Confederations Cup, che, dal 1992 al 2017, racchiudeva in un’unica competizione le nazionali campioni dei rispettivi tornei continentali, oltre alla nazionale della squadre ospitante del torneo e i campioni del mondo in carica, fino a raggiungere il totale di 8 squadre.

Con la Copa Maradona la Confederations Cup andrà a sparire, con una partita secca tra i campioni europei e quelli sudamericani.

Copa Maradona: i biglietti

Non si hanno ancora notizie per quanto riguarda il numero di biglietti disponibili per questo evento e il loro prezzo.

Questo è dovuto alla notizia recentissima dell’approvazione della Copa Maradona, e quindi occorrerà ancora un po’ di tempo per stabilire il costo dei biglietti.

Copa Maradona: quando si terrà

Così come per i biglietti, non si hanno ancora notizie per quanto riguarda la data in cui si terrà la competizione.

L’unica cosa certa è che si svolgerà a Napoli, in una data non troppo vicina al prossimo Mondiale di calcio, che avrà luogo nel 2022 in Qatar, così da lasciare tempo ai calciatori di riprendersi e prepararsi al meglio al torneo mondiale.

Copa Maradona: perché la scelta di Napoli?

Per questa prima edizione della Copa Maradona è stata scelta proprio la città partenopea perché è il posto simbolo dell’avventura italiana del famosissimo calciatore argentino Diego Armando Maradona, scomparso prematuramente alla fine del 2020.

Visto che le prime due squadre che si affronteranno nella Copa Maradona saranno proprio l’Argentina, il Paese natale di Maradona, e l’Italia, il suo Paese d’adozione, quale scelta migliore di Napoli, la città che lo ha amato come se fosse un dio e che ancora lo venera come il miglior giocatore che sia mai passato nel Napoli.

Attendiamo con ansia maggiori notizie per quanto riguarda la tanto attesa Copa Maradona.