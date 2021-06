Roma, 10 giu (Adnkronos) – Sul Copasir "la legge dice che il presidente debba essere in capo alla minoranza, io ho spinto in quella direzione. Ma sono rimasto colpito dal fatto che la Lega non abbia partecipato al voto, dimostrando che c'è uno scontro irrisolto su questa vicenda".

Lo ha detto Enrico Letta a L'aria che tira.