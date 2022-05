Copenaghen, spuntano le panchine rialzate: messaggio per il clima

Roma, 6 mag. (askanews) – A Copenaghen e in altre città della Danimarca sono spuntate alcune panchine sopraelevate in vari luoghi popolari della città, un progetto per aumentare la consapevolezza sul cambiamento climatico. Hanno 85 centimetri in più in altezza rispetto alle panchine normali, un modo per simboleggiare l’aumento del livello del mare entro il 2100 a causa del global warming.

“In gran parte del Paese vedremo le inondazioni come un evento quotidiano – ha spiegato Kasper Adsboll, senior brand manager del canale televisivo TV2 che ha lanciato il progetto – quindi cerchiamo di illustrare questo fenomeno con queste panchine in modo da far parlare la gente del cambiamento climatico”.