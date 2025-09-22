Copenaghen: Traffico Aereo Bloccato a Causa di Droni nelle Vicinanze

Un evento inaspettato ha colpito l’aeroporto di Copenaghen lunedì 22 settembre, quando il traffico aereo è stato interrotto a causa della scoperta di droni non autorizzati nel suo spazio aereo. Inizialmente avvistati intorno alle 20:26, questi velivoli, presumibilmente di grandi dimensioni, hanno spinto le autorità danesi a prendere misure drastiche per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio.

La situazione si è rapidamente evoluta, con l’aeroporto che ha chiuso le sue operazioni alle 20:30, bloccando tutti i decolli e atterraggi. Questo ha portato a una serie di voli deviati verso scali alternativi in Danimarca e nei paesi limitrofi, lasciando centinaia di viaggiatori in attesa di aggiornamenti. Gli investigatori stanno continuando a lavorare per identificare l’origine di questi droni, che potrebbero avere scopi militari.

Impatto immediato sulla sicurezza aerea

La chiusura dell’aeroporto di Copenaghen ha avuto effetti a catena significativi. Secondo Eurocontrol, le operazioni non riprenderanno prima delle 07:00 UTC del 23 settembre, equivalenti alle 9:00 in Italia. In questo lasso di tempo, sono stati cancellati circa 50 voli e altri 50 sono stati deviati, con previsioni di ulteriori dirottamenti in arrivo. In un contesto già complesso, i passeggeri sono stati esortati a rimanere informati tramite le comunicazioni delle compagnie aeree.

Un precedente inquietante

Le autorità hanno confermato che i droni avvistati sono classificati come “large”, il che implica un rischio considerevole per la sicurezza dell’aviazione. Attualmente, non si conosce l’identità dei piloti o le loro intenzioni. Tuttavia, episodi simili in passato hanno già causato interruzioni in vari aeroporti europei, rendendo questo caso particolarmente rilevante nel panorama della sicurezza aerea del Nord Europa. L’intervento dell’esercito ha sollevato la possibilità di abbattere i droni, se necessario.

Riflessioni sulla sicurezza aerea

L’aeroporto di Copenaghen è un nodo cruciale per i voli nel Nord Europa, e la sua chiusura, anche per un breve periodo, ha ripercussioni enormi sul sistema di trasporti internazionali. Questa situazione ha riacceso il dibattito sulla vulnerabilità delle infrastrutture strategiche di fronte a minacce non convenzionali, come l’uso di droni.

In aggiunta, l’incidente di Copenaghen è avvenuto in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza aerea, con la recente notizia di un attacco informatico che ha colpito vari aeroporti europei, tra cui Heathrow e Bruxelles. I dati indicano che più di 140 voli sono stati ritardati a Londra a causa di problemi con i sistemi di check-in. Gli esperti avvertono che la combinazione di minacce fisiche e informatiche può rappresentare un nuovo tipo di rischio per le infrastrutture critiche.

Un contesto di tensioni geopolitiche

Il giorno stesso dell’incidente in Danimarca, anche l’aeroporto di Oslo ha segnalato attività sospette legate a droni, costringendo le operazioni a ridursi a una sola pista. Questo scenario si inserisce in un quadro di crescente allerta nella regione, con preoccupazioni riguardanti l’aumento delle attività di sabotaggio attribuite a forze esterne, in particolare dalla Russia. La situazione geopolitica instabile, con tensioni in aumento tra Mosca e l’Occidente, rende ancora più urgente la necessità di garantire la sicurezza dei cieli europei.

In conclusione, l’episodio di Copenaghen ha evidenziato non solo le vulnerabilità delle infrastrutture aeree, ma anche la necessità di una vigilanza continua e di misure di sicurezza più rigorose per proteggere i passeggeri e il personale di volo. È fondamentale che le autorità competenti lavorino per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro, per mantenere la fiducia del pubblico nel sistema di trasporti aerei.