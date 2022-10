“Copi sempre la Ferragni”: Beatrice Valli replica alle accuse

Beatrice Valli ha replicato ai commenti di coloro che l'hanno accusata di copiare la collega Chiara Ferragni.

Beatrice Valli è finita sotto accusa via social per via di alcune vicende che, secondo gli haters, avrebbe copiato da Chiara Ferragni. L’influencer ha deciso di replicare personalmente.

Beatrice Valli copia Chiara Ferragni: la replica

Nei giorni scorsi Beatrice Valli si è mostrata in compagnia di tutta la famiglia durante una visita in un luogo poco fuori Milano dove hanno potuto godere di un po’ di aria pulita e giocare in un campo di zucche (in perfetto stile Halloween).

Siccome un’esperienza simile è stata fatta e raccontata da Chiara Ferragni a mezzo social, qualcuno ha accusato Beatrice Valli di aver copiato la celebre collega.

“Copiato dai Ferragnez, noia” , ha scritto l’utente in questione, a cui Beatrice Valli ha replicato: “No, scusami eh. Ma se hai visto siamo stati anche l’anno scorso a fare la stessa experience con i bambini. Ma scherzate spero? Ma che fantasia avete“.

Beatrice Valli e l’appartamento

Nei giorni scorsi in molti avevano notato anche che il nuovo appartamento acquistato da Beatrice Valli a Milano fosse in tutto e per tutto simile a quello acquistato da Chiara Ferragni e da suo marito Fedez. In tanti si chiedono dunque se le due si ritroveranno ad essere vicine di casa e se Beatrice abbia “copiato” la celebre imprenditrice digitale anche nella scelta della Casa. Al momento sulla questione tutto tace, ma in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda.