Coppa Davis, Berrettini: ho dato tutto per la squadra, sono felice

Roma, 16 set. (askanews) – Dai giorni a Bologna in Coppa Davis “mi porto via tanta consapevolezza di aver dato un’altra volta tutto quello che avevo per questa maglia, per questa squadra, per la Nazione. Anche io sono più grandicello però sono arrivato con dei dubbi e con la consapevolezza che non è scontato che scelgano me per giocare partite così importanti. Mi porto via che i ragazzi hanno fiducia in me e nonostante mesi complessi, i ragazzi e la squadra credessero in me”. “Mi porto via tanta consapevolezza e fiducia in me stesso”.Lo ha detto Matteo Berrettini al termine del match vinto contro l’Olanda. L’Italtennis è arrivata prima nel girone eliminatorio di Coppa Davis e sarà a Malaga per le Finals.