Coppa Davis, Cobolli vince primo match in maglia azzurra: "Onorato"

Roma, 16 set. (askanews) – “Siamo molto contenti. Jnnik ci dà una mano in questo, saremo tutti riconoscenti a lui per quanto sta facendo, sta aiutando il tennis italiano. Siamo giocatori di tennis che danno sempre il massimo ed essere chiamato in causa oggi per rappresentare l’Italia e aver giocato oggi dopo la sconfitta di due giorni fa mi rende felice. Sono contento di essere stato protagonista di questa serata”. E’ il commento del tennista azzurro Flavio Cobolli, dopo la sua prima vittoria in maglia azzurra, contro l’Olanda, che ha dato all’Italia il punto decisivo per arrivare alle finali di Malaga da prima nel girone.