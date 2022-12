Home > Video > Coppa del Mondo, anche dal Moulin Rouge fanno gli auguri ai Blues Coppa del Mondo, anche dal Moulin Rouge fanno gli auguri ai Blues

Roma, 16 dic. (askanews) – In Francia sale l’attesa per la finalissima della Coppa del Mondo con l’Argentina in Qatar e anche le ballerine del Moulin Rouge improvvisano una partita di calcio e fanno gli auguri alla squadra francese a due giorni dalla partita.

Roma, 16 dic. (askanews) - In Francia sale l'attesa per la finalissima della Coppa del Mondo con l'Argentina in Qatar e anche le ballerine del Moulin Rouge improvvisano una partita di calcio e fanno gli auguri alla squadra francese a due giorni dalla partita....