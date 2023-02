Coppa delle Alpi 2023, aperte le richieste di accredito media

Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - È ora possibile richiedere l’accredito Media per la, la competizione invernale di regolarità per auto storiche che si svolgerà dall'1 al 4 marzo 2023 tra le Dolomiti, i passi e le località alpine di Italia, Austria e Svizzera (con u...

Roma, 7 feb.

– (Adnkronos) – È ora possibile richiedere l’accredito Media per la, la competizione invernale di regolarità per auto storiche che si svolgerà dall'1 al 4 marzo 2023 tra le Dolomiti, i passi e le località alpine di Italia, Austria e Svizzera (con un breve passaggio anche in Germania). Come indicato nel , le richieste di accredito Media dovranno essere presentate, previa registrazione all’Area Press, entro il 24 Febbraio ed esclusivamente online compilando l’apposito modulo.

Non saranno prese in considerazione richieste pervenute con altre modalità.