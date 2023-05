Un anno dopo l’Inter è ancora la regina di Coppa Italia. I nerazzurri di Inzaghi vincono 2-1 con la doppietta di Lautaro Martinez al termine di una gara soffertissima. Non basta il gol iniziale di Nico Gonzalez, per i milanesi è la nona coppa.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA: 1 Terracciano; 2 Dodo, 28 Martinez Quarta, 4 Milenkovic, 3 Biraghi; 34 Amrabat, 10 Castrovilli; 11 Ikoné, 5 Bonaventura, 22 Gonzalez; 9 Cabral.

In panchina: 31 Cerofolini, 51 Vannucchi, 7 Jovic, 8 Saponara, 15 Terzic, 16 Ranieri, 23 Venuti, 32 Duncan, 33 Sottil, 38 Mandragora, 42 Bianco, 72 Barak, 77 Brekalo, 98 Igor, 99 Kouamé

Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER: 1 Handanovic; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 43 Akinsanmiro, 50 Stankovic, 90 Lukaku

Il primo tempo

Inizio ad handicap per i nerazzurri, che dopo neanche 3′ minuti vanno sotto. Nico Gonzalez porta in vantaggio la Fiorentina al primo vero affondo. Da lì fino alla metà del primo tempo i viola padroneggiano all’Olimpico, con la squadra di Inzaghi nervosa e che non riesce ad entrare in partita. La svolta arriva al 23′ con una grande occasione non capitalizzata da Dzeko, ma che cambia l’inerzia della partita. I nerazzurri cambiano passo e pareggiano con Lautaro Martinez al 28′. Al minuto 36 il Toro si inventa un gran gol in girata e firma il ribaltone dei milanesi.

La ripresa

Il secondo tempo è un assolo della Fiorentina, che crea e mette all’angolo la squadra di Inzaghi per quasi tutta la ripresa. La squadra di Inzaghi soffre ma tiene botta e all’Olimpico si aggiudica la sua nona Coppa Italia, tra le lacrime dei gioicatori viola.