Archiviate le sfide di Champions League è il momento di pensare alla Coppa Italia. Questa sera scopriremo chi sarà la prima finalista tra Juventus e Inter. Ricordiamo che entrambe le squadre si sono guadagnate il passaggio del turno rispettivamente in Europa League e in Champions League. Questa sera ci sarà una nuova resa dei conti: il countdown è già iniziato.

Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Inter-Juventus

Di seguito vediamo quali sono state le scelte di Inzaghi e Allegri:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Alex Sandro; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Le assenze e i convocati

Tra i convocati nella rosa di Allegri c’è un grande assente: Dusan Vlahovic non scenderà in campo per via di una distorsione alla caviglia che è stata riportata nel corso di una seduta di allenamento nei giorni scorsi. Il giocatore serbo potrebbe tuttavia essere a rischio anche per le prossime partite. Per ciò che riguarda l’Inter è stato confermato per il grande match di San Siro, Dzeko. L’attaccante bosniaco giocherà a fianco dell’argentino Lautaro, mentre in difesa troviamo la triade composta da Darmian, Acerbi e Bastoni.

Cosa devono fare le due squadre per passare il turno

Arriviamo ora alla domanda fatidica: cosa devono fare le due squadre per approdare alla finale di Coppa Italia? In entrambi i casi non c’è che una soluzione: la vittoria. Segnaliamo infatti che all’andata la partita si era conclusa con un pareggio: ciò significa all’atto pratico che, mancando la regola del gol in trasferta, sarà tutto da rifare. Qualora si dovesse pareggiare si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.