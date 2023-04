Coppa Italia, la Fiorentina non sbaglia: Cremonese stesa 2-0

La Fiorentina di Italiano non sbaglia in casa della Cremonese e vede la finale di Coppa Italia

La Fiorentina non sbaglia il primo appuntamento con la Cremonese e si impone 2-0 allo Zini. I viola dominano e vincono grazie ai gol di Cabral e Nico Gonzalez, mettendo di fatto un piede in finale. Il ritorno a fine mese al Franchi.

Le formazioni ufficiali

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Pickel, Meitè, Castagnetti, Benassi, Valeri; Tsadjout, Ciofani. Allenatore: Davide Ballardini

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez-Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikone, Barak, Nico Gonzalez; Cabral. Allenatore: Vincenzo Italiano

Il primo tempo

La Cremonese prova a farsi trascinare dal caloroso pubblico di casa, ma allo Zini è praticamente un assolo della Fiorentina. La squadra di Italiano dopo un inizio di gara aperto prende sempre più campo e dal 15′ in poi chiude la Cremonese nella propria metà campo. Il gol del vantaggio arriva grazie a Cabral, che sfonda il muro dei lombardi e sigla al 19′ il meritatissimo 1-0 dei gigliati.

La ripresa

I padroni di casa si presentano in campo con un piglio totalmente differente rispetto a quanto visto nel primo tempo. Prestazione che però non è sufficiente per rimettere in piedi la gara, anzi. Al 73′ arriva il rigore per la Fiorentina dopo un fallo di mano di Aiwuche viene espulso e Nico Gonzalez trasforma dal dischetto portando i viola sul 2-0. Il primo atto della semifinale d’andata di Coppa Italia è a tinte viola.