Coppa Italia, l'Inter riacciuffa la Juventus nel recupero: 1-1. Far-west nel finale di gara

L'Inter pareggia nel recupero con il rigore trasformato da Lukaku, non basta il gol di Cuadrado. Rissa nel finale

L’Inter riprende la Juventus e la semifinale di Coppa Italia d’andata termina 1-1 allo Stadium. Apre le marcature Cuadrado, nel finale fallo di mano di Bremer e Lukaku trasforma dal dischetto il gol che vale il pareggio. Rissa nel finale, espulsi Lukaku e Handanovic e Cuadrado, ammonito, salterà il ritorno.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): 36 Perin; 15 Gatti, 3 Bremer, 6 Danilo; 11 Cuadrado, 44 Fagioli, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 17 Kostic; 9 Vlahovic, 22 Di Maria.

INTER (3-5-2) : 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

Il primo tempo

I nerazzurri partono forte e con una bella carica d’orgoglio, provando a scrollarsi di dosso le energie negative. I bianconeri sono però ben messi in campo e concedono molto poco

La ripresa

Nel secondo tempo l’Inter prende ancora di più in mano il pallino della gara e fa la partita, anche se la Juventus non soffre particolarmente e cresce nel finale, quando Cuadrado trova anche la rete del vantaggio all’83’. I nerazzurri però non mollano e nel recupero un fallo di mano di Bremer viene sanzionato con il rigore. Lukaku trasforma dal dischetto-