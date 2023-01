Al Maradona il match tra Napoli e Cremonese si è svolto sotto la pioggia battente.

Le due squadre, visibilmente esauste dopo oltre 120 minuti di partita, hanno chiuso i conti ai rigori. Alla fine a spuntarla è stata incredibilmente la Cremonese che ora è ai quarti. Hanno segnato per il Napoli Juan Jesus (33′) e G. Simeone (36′) e per la squadra avversaria C. Pickel (18′) e F. Afena-Gyan (87′). Il risultato finale è di 2-2 (4-5 ai rigori).

Cremonese-Napoli, la formazione ufficiale

Di seguito le formazioni delle due squadre così composte nei primi minuti della partita: