Coppa stagionata richiamata per rischio Listeria: l'avviso del Ministero

Dopo il ritiro di numerosi lotti di insalata in busta per rischio Listeria, ora l’attenzione per il rischio di contaminazione batterica si sposta sulla coppa stagionata.

Batterio Listeria: lotti e marchi coinvolti

È stato ritirato dal Ministero della Salute un lotto di coppa stagionata a causa di contaminazione microbiologica: nel prodotto è stata rintracciata la presenza di listeria monocytogenes.

Il richiamo riguarda un lotto di coppa stagionata prodotta dall’azienda “Salumi Simonini Spa”. Il prodotto viene commercializzato nei supermercati Eurospin con il marchio La Bottega del Gusto, in confezioni da 120 grammi.

Il lotto è il numero 5524226A e termine minimo di conservazione fissato all’11 novembre 2024.

Inoltre, il Ministero della Salute ha disposto il ritiro precauzionale anche della coppa stagionata venduta con i marchi Salumeria del Corso e Stella Montis, prodotta dalla stessa azienda.

Nello specifico i lotti sono il numero 5524226 e quello 5524226.

Coppa stagionata ritirata e l’invito rivolto ai consumatori

Quanti abbiano acquistato questi prodotti devono assolutamente astenersi dal consumarli, per evitare le possibili conseguenze causate dall’infezione dal batterio che potrebbe provocare listeriosi, e riportarli al punto vendita in cui sono stati acquistati.

Tra i sintomi di chi assume cibi contaminati ritroviamo febbre, nausea e vomito. Tuttavia, in alcuni rari il batterio Listeria casi può portare all’insorgenza di meningiti, encefaliti e setticemie.