Coppia contagiata a Terni: lei muore, lui non riesce a chiedere aiuto

I figli hanno cercato invano di raggiungere telefonicamente gli anziani genitori positivi al Covid, poi hanno chiesto aiuto ai carabinieri e al 118.

Dopo la tragica scomparsa di una commesso di Roma, arriva un’altra drammatica notizia che riguarda una coppia contagiata e isolata nella propria casa di Terni. I due anziani sono rimasti soli dopo aver contratto il virus. Il marito è rimasto bloccato a letto e non è riuscito a chiamare i soccorsi.

La moglie è deceduta a causa delle complicanze del Covid-19.

Coppia contagiata a Terni: la tragica vicenda

I figli hanno cercato più volte di mettersi in contatto con gli anziani genitori. Uno vive a Roma e uno a Montecchio (Terni). Tuttavia, i due non hanno risposto a nessuna delle loro chiamate. Così i figli hanno chiesto aiuto ai soccorritori del 118, ai carabinieri e ai vigili del fuoco.

La triste scoperta è avvenuta martedì 30 marzo 2021, intorno alle 11, quando i soccorritori hanno raggiunto la villetta a Borgo Hescana, nel comune di Porano, in provincia di Terni.

I pompieri di Orvieto hanno trovato la donna ormai priva di vita. Per lei purtroppo i soccorsi sono stati vani. Il marito è invalido, si trovava a letto impossibilitato a muoversi. L’uomo era disperato per l’accaduto, in preda al dolore e allo sconforto per non essere riuscito a lanciare l’allarme quando la moglie ha iniziato ad aggravarsi.

78 anni lei, 85 lui, di origini laziali, la coppia era in isolamento dopo essere risultata positiva al Covid-19.

Entrambi invalidi erano assistiti da una badante, ma a causa della malattia la donna era momentaneamente assente da casa. Stando a quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, le condizioni dei due anziani non erano considerate così gravi da richiedere un ricovero in ospedale. La moglie 78enne aveva sentito un’amica e confidato di sentirsi abbastanza bene.

“Con grande dolore apprendiamo l’avvenuto decesso di una nostra concittadina positiva al coronavirus. Esprimiamo il cordoglio dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza alla famiglia”, ha dichiarato il sindaco di Porano, Marco Conticelli.