Coppia decide di non avere figli: "Perché rovinare tutto ed essere infelici?"

È successo in California, dove una giovane coppia sembra aver già deciso il proprio futuro: non vogliono avere figli per non “rovinare tutto”.

Giovane coppia decide di non avere figli

Taylor Vasu, 28 anni, e suo marito Justin, 27 anni, di Orange County, in California, hanno già deciso di non volere figli, così da non essere infelici.

I due stanno insieme da sei anni, trascorrono il loro tempo libero viaggiando, andando a pranzo fuori senza bisogno di programmazione. Vanno in vacanze 12 volte l’anno, relax ogni weekend e sesso 4 volte la settimana. Questa è la loro ricetta per la felicità.

La “paura” di avere figli

Taylor ritiene che sarebbe «irresponsabile» per lei e il marito avere figli attualmente, perché sono «costosi», e vogliono aspettare fino a quando non saranno «pronti finanziariamente».

Inoltre, 28enne sarebbe «terrorizzata» dalla tensione che avere un figlio può mettere in un matrimonio, e dice che non vuole finire come altre persone che conosce con bambini che sono «spesso infelici». La giovane Taylor ha poi aggiunto: