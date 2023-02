Coppia di anziani svenuti in casa: muoiono entrambi

Inutile per entrambi il ricovero all'ospedale di Agropoli: coppia di anziani svenuti in casa, muoiono entrambi ed erano positivi al Covid 19

Dolore e triste epilogo in Campania per una vicenda che aveva visto una coppia di anziani svenuti in casa: muoiono entrambi e da quanto si apprende a Sant’Arsenio, nel Salernitano, è deceduta anche la moglie che era stata soccorsa dopo l’allarme dei familiari.

Ma cosa era successo? Lo spiegano i media della zona di Agroppoli, che parlano di un ulteriore lutto a Sant’Arsenio.

Lo fanno perché neanche la seconda vittima del malore ce l’ha fatta: si tratta dell’anziana che, a fine gennaio, era stata trovata priva di sensi in casa insieme al marito. I due vivevano da soli e l’allarme lo aveva lanciato un figlio che vive negli Usa: l’uomo chiamava da giorni ma nessuno gli rispondeva.

E dato che il figlio dei due non riusciva a contattare i familiari era scattatol’allarme.

Le telefonate a vuoto del figlio negli Usa

Erano intervenuti sul posto i soccorsi, vigili del fuoco e 118, rinvenendo i coniugi svenuti. Purtroppo l’uomo era spirato poco dopo il ricovero ed in queste ore la stessa sorte è toccata alla moglie 97enne, deceduta dopo alcune settimane all’ospedale di Agropoli. Ma cosa potrebbe aver ucciso la coppia di anziani salernitani? I media fanno sapere che entrambi erano risultati positivi al Covid 19.