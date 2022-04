Coppia di coniugi trovata mummificata in casa: nessuno li ha cercati per mesi

Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita e mummificata nella propria villa alle porte di Udine. Nessuno era in contatto con loro da diverso tempo.

Una scoperta macabra: i corpi senza vita di due anziani, ormai mummificati, sono stati trovati in una villetta di via dei Carpini a Villa Primavera, località alle porte di Udine.

A lanciare l’allarme è stata una parente che non aveva contatto con i due da diverso tempo. La spiegazione è che la coppia passava molto tempo all’estero in viaggio, e nessuno si era mai preoccupato del loro stato di salute. Tuttavia, quando le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in casa, si sono trovati di fronte ad una scena sconcertante.

Il decesso e le indagine

Secondo il medico legale i due anziani sarebbero morti mesi fa, vedendone le condizione in stato avanzato di decomposizione.

Sarà comunque necessario svolgere esami più approfonditi per capire a quando risale la morte.

Gli investigatori, come disposto dalla Procura della Repubblica, sono ora al lavoro per capire quali potrebbero essere i motivi del decesso e cosa sia avvenuto in quella villetta alle porte di Udine. Una delle ipotesi è che i due anziani siano stati uccisi da una fuga di gas, ma per ora nessuna ricostruzione è stata confermata dagli inquirenti.