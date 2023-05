Coppia inglese riceve l'ergastolo per crudeltà sul loro figlio che avevano raccolto in casa dopo una denuncia dei Servizi sociali inascoltata

Il 30enne Stephen Boden e la 22enne Shannon Marsden sono colpevoli e quella coppia inglese riceve l’ergastolo per crudeltà sul loro figlio di pochi mesi messe in atto prima di Natale 2020. Quando a pochi giorni dalla festa Finley Bden era morto aveva decine di fratture, contusioni ed ustioni e venne sottratto e poi riaffidato ai due. I media del Regno Unito hanno sottolineato l’imperturbabilità dei due alla lettura della sentenza della Derby Crown Court.

Coppia inglese riceve l’ergastolo: la sentenza

E agli atti le ultime settimane di vita della vittima sono state definite “un inferno”. Finley aveva sul corpicino 57 fratture ossee, 71 contusioni e ustioni sulla mano, inclusa una probabilmente causata da un accendisigari. Un parente dei condannati ha detto ai media: “Hanno agito insieme per infliggergli tutte le ferite e poi nasconderlo e lasciarlo morire in un modo così orribile”. E il procuratore Mary Prior ha citato quelle parole in requisitoria: “Posso solo descrivervi entrambi come mostri per quello che avete fatto“.

Il primo allarme dei Servizi sociali

Il bambino era stato portato via dalla coppia subito dopo la sua nascita a febbraio 2020. Gli assistenti sociali si erano insospettiti per quanto accadeva in quella casa di Chesterfield. Il padre era pregiudicato per violenza domestica ma aveva impugnato il provvedimento. Il tribunale gli aveva dato ragione e prima pro tempore, poi a tempo pieno, aveva disposto che il bambino tornasse a stare con i suoi.

Il ritorno a casa e la morte del piccolo

Decisione terribile: una volta a casa, il pubblico ministero ha detto che il ragazzo è stato sottoposto a “violenti e ripetuti assalti” che alla fine hanno portato al suo “selvaggio e prolungato” omicidio. Le fratture dovute a cadute da incuria genitoriale e da sevizie dirette hanno portato a infezioni, tra cui polmonite e sepsi. E infine alla morte del piccolo.