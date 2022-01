Coppia morta impiccata a Padova, corpi trovati in una casa disabitata del centro: indagini in corso

Una coppia è stata trovata morta impiccata in un appartamento del centro storico di Padova: si pensa al gesto estremo.

Tragedia a Padova, dove una coppia è stata trovata morta impiccata in un’abitazione abbandonata in via San Giovanni. Mentre sono ancora in corso le indagini delle forze dell’ordine, l’ipotesi più probabile sembra quella del gesto estremo.

Coppia morta impiccata a Padova

Il macabro rinvenimento è stato effettuato nella giornata di lunedì 17 gennaio 2022. Intervenuti sul posto dopo una segnalazione ricevuta in caserma, hanno individuato l’appartamento interessato, apparentemente disabitato, e ritrovato i corpi senza vita di un uomo di 53 anni e una donna di 36, entrambi impiccati.

Entrambi padovani, i due erano noti nella cittadina per una forte dipendenza da alcol e droghe con la quale combattevano da tempo, motivo per cui si è pensato al suicidio.

Coppia morta impiccata a Padova: indagini in corso

Sul posto è intervenuto anche il pm di turno insieme al medico legale. Gli inquirenti hanno escluso per il momento che possa essere coinvolto qualcun altro nella loro morte, avvenuta all’interno di un’abitazione del centro storico divisa su tre livelli. L’area è rimasta transennata fino a tarda sera per consentire ai Carabinieri di effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’accaduto.