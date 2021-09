Coppia non vaccinata muore per il Covid negli Usa: lascia sette figli

Coppia non vaccinata muore per il Covid: lei uccisa dal virus e il marito, malato anche lui, per un infarto dopo la notizia della morte di sua moglie

Tragedia negli Usa, dove una coppia non vaccinata muore per il Covid a pochi giorni l’uno dall’altra: lascia sette figli fra bambini e giovani. Sette figli che non hanno più una mamma né un papà, entrambi 44enni, che si conoscevano da 14 anni di età e che erano sposati da 22 anni, genitori “di sette bellissimi bimbi”.

Sono le parole di Tiki Green, sorella di Troy Green e cognata di sua moglie Charletta, morti entrambi per il Covid. I media Usa spiegano che i due erano originari di Detroit, nel Michigan, ma si trovavano molto lontani da casa quando sono morti ed hanno lasciato soli sette figli di età compresa fra i 10 ed i 23 anni. In merito ai nipoti, la signora Green ha detto che “noi siamo qui, li amiamo e li sosterremo il più possibile.

Coppia non vaccinata muore per il Covid: la storia di Troy e Charletta e del loro viaggio in Florida

“Stiamo cercando di ottenere aiuto per loro, perché questi ragazzi non hanno chiesto questo orrore, non se lo aspettavano“. Ma dove si trovavano i due quando il coronavirus ha stroncato le loro vite? In Florida. Tutto avrebbe avuto inizio “a metà agosto”, racconta Tiki: Troy e Charletta avevano programmato un viaggio nel Sunshine State e Troy s era ammalato per primo: ad un certo punto non si sentiva bene. Dal canto suo Charletta si era ammalata ed era stata ricoverata in ospedale positiva al covid due giorni dopo il suo arrivo in Florida.

Troy era stato portato al Mount Sinai Grace Hospital dove lo avrebbe raggiunto sua moglie ed entrambi erano stati attaccati ai ventilatori.

Anniversario di matrimonio tragico: coppia non vaccinata muore per il Covid

La coppia aveva trascorso il suo anniversario di nozze, l’occasione per quel viaggio in Florida, in terapia intensiva. Poi Charletta era peggiorata e Tiki ha raccontato: “I suoi polmoni erano gravemente danneggiati, noi non potevano fare nulla.

Insomma, la situazione era precipitata in poche ore e quelli che dovevano essere giorni di svago e gioia erano diventati giorni da incubo.

Charletta e Troy, la coppia non vaccinata che muore per il Covid: due destini, una sola causa

Quando Troy si è reso conto che sua moglie non stava migliorando e dopo aver sentito che era sotto un ventilatore in agonia praticamente non lo ha sopportato ed ha avuto dolori al petto: un paio di ore dopo mio fratello è morto per un attacco di cuore”. Nel frattempo era morta anche sua moglie. Ha chiosato Tiki: “Le parole non possono spiegare come ci sentiamo in questo momento. Prima del viaggio in Florida Troy e Charletta stavano valutando di farsi il vaccino contro il Covid, ma hanno contratto il virus prima di potersi pentire e decidere”.