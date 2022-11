Amber e Jamie Waterman hanno rapito una donna, l'hanno uccisa e le hanno strappato il feto dalla pancia.

Amber e Jamie Waterman hanno fatto cadere in una truffa una donna incinta al settimo mese. L’hanno rapita, uccisa e le hanno strappato il feto dalla pancia.

Coppia rapisce una donna incinta al settimo mese, la uccide e le strappa il feto dal ventre

Amber e Jamie Waterman, del Missouri, hanno rapito una donna incinta, l’hanno uccisa e le hanno strappato il feto dal ventre. Sono accusati del rapimento e dell’omicidio di Ashley Bush, di 33 anni, incinta di 31 settimane. La donna era scomparsa da ore, poi il suo corpo è stato trovato con segni di arma da fuoco. Il feto era in un luogo diverso da quello della mamma.

La ricostruzione del terribile omicidio

Ashley Bush stava cercando un lavoro. La Waterman l’ha adescata offrendole un finto impiego. Le due donne si sono incontrate in un minimarket Handi-Mart a Maysville, in Arkansas, e sarebbero dovute andare insieme al colloquio a Bentonville, a 30 miglia di distanza. La 33enne non è mai arrivata a destinazione. Le motivazioni dell’omicidio non sono ancora chiare, ma l’ipotesi è un interesse della coppia nei confronti del bambino che Ashley portava in grembo.

La famiglia della donna, che lascia un compagno e tre figli di 8, 7 e 2 anni, è completamente sotto shock. Nathan Smith, procuratore della contea di Benton, ha dichiarato che i Waterman dovranno affrontare altre accuse.