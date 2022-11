Una coppia è stata trovata priva di vita in una casetta bifamiliare a Spinea.

I corpi sono stati scoperti dai carabinieri dopo l’allarme lanciato dalla figlia della donna. L’ex marito di lei risulta ricercato.

Coppia ritrovata morta in casa a Venezia: ricercato l’ex marito di lei

Un uomo e una donna sono stati trovati morti in una casetta bifamiliare in via Leopardi, una piccola strada in zona residenziale, a Spinea.

I corpi sono stati scoperti dai carabinieri dopo l’allarme lanciato dalla figlia della donna, che non riusciva più a sentire al madre. Gli agenti sono intervenuti verso le 22 e fino a tarda sera non si riusciva a capire cosa fosse accaduto. I carabinieri, sul luogo della tragedia, hanno trovato un’arma da fuoco e un coltello e sicuramente è stata coinvolta anche una terza persona. Entrambe le vittime, uccise a coltellate, sono albanesi, così come l’ex marito della donna, probabilmente residente a Mira, che al momento è ricercato.

La telefonata della figlia

La figlia della donna aveva parlato con la madre nel pomeriggio, poi non è più riuscita a sentirla. Ha provato a chiamarla diverse volte, senza ricevere risposte, tanto da preoccuparsi e decidere di lanciare l’allarme. Durante la serata, dopo che i carabinieri hanno installato delle barriere davanti all’abitazione, sono arrivati amici e parenti, che si sono lasciati andare alla disperazione e alla rabbia per una tragedia ancora da chiarire, ma che ha distrutto due famiglie.