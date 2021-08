Coppia vince due volte alla lotteria in due settimane a pochi mesi dalla morte del figlio per Covid

Coppia vince due volte alla lotteria in due settimane dopo la morte del figlio per Covid-19: è accaduto in Regno Unito.

Coppia vince due volte alla lotteria in due settimane. È accaduto nell’Essex, in Regno Unito. Susan Slater (74 anni) e suo marito hano vinto 30.000 sterline dopo la morte del figlio Steve avvenuta qualche tempa fa per Covid-19.

Susan ha fatto sapere che ora sarà organizzato un grande memoriale in onore di Steve.

Coppia vince due volte alla lotteria: l’omaggio al figlio defunto

A proposito del figlio defunto, Susan Slater ha detto, tramite alcune dichiarazioni riportate da Leggo: “Vogliamo ricordarlo come si deve”. Il premio di 30.000 sterline è giunto dopo due settimane quando, lo scorso 15 luglio, Susan e suo marito erano riusciti a vincere 1.000 sterline a testa.

La signora Slater ha fatto sapere che i suoi vicini di Canvey la stanno aiutando nell’organizzare un bellissimo omaggio alla memoria di Steve.

Coppia vince due volte alla lotteria, Susan Slater: “Un grande memoriale per Steve”

Dopo l’ingente vincita alla lotteria, Susan Slater ha esternato le sue intenzioni per ricordare il figlio Steve: “Faremo un grande memoriale per lui. Molte persone mi stanno aiutando a farlo. Siamo un gruppo molto affiatato.

Voglio solo che tutti vengano a brindare a Steve”.

Coppia vince due volte alla lotteria: l’emozione di Susan

Susan Slater ha aggiunto: “Quando ho ricevuto la telefonata, ho detto a parecchie persone che avevo vinto 1.000 sterline e ho pensato: questo è un fallimento, qualcuno mi sta prendendo in giro! Mai avrei pensato che sarei stato abbastanza fortunata da vincere £ 30.000”.