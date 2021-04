Il sottosegretario alla Salute, Costa, intervenuto a Sky TG24, ha espresso la sua opinione sulle riaperture e su un ipotetico slittamento del coprifuoco

Nel corso di “Buongiorno”, programma di Sky TG24, il sottosegretario alla Salute, ha fatto un suo intervento sul tema delle riaperture, accennando anche a un possibile slittamento dell’orario del coprifuoco attualmente in vigore.

Secondo le parole espresse a Sky TG24 da Andrea Costa, pare che si starebbe valutando l’ipotesi di allungare l’orario del coprifuoco attualmente vigente, in particolare si potrebbe passare dalle ore 22 attuali alle ipotetiche ore 23.

Una misura che potrebbe essere introdotta, come provvedimento aggiuntivo a quello già stabilito nell’ambito delle riaperture che partiranno il 26 aprile in Italia.

Ecco le parole pronunciate da Costa, nella trasmissione “Buongiorno” di Sky:

Il paese ci chiedeva una discontinuità e mi pare che le scelte che il Premier Draghi ha espresso in conferenza stampa siano scelte di responsabilità .

Nel corso dell’intervista a Sky TG24, Costa si è espresso anche sulla tematica della riapertura delle scuole e in particolare ecco le sue parole a riguardo:

“Posso comprendere i timori dei presidi, considerato che si tratta di passare da una situazione di scuole chiuse a un ritorno totale.

Mi preme sottolineare come far tornare i nostri ragazzi in classe sia una buona notizia, e sicuramente ci siamo assunti le responsabilità di questa scelta“.