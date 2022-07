Coraggio Italia: Brugnaro, 'rafforzato il partito dei territori'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – "Coraggio Italia ha depositato alle Presidenze di Camera dei Deputati e del Senato la comunicazione di costituzione delle due componenti. Un’azione che consentirà ai Parlamentari 'coraggiosi' di continuare a lavorare, con piena agibilità, in autonomia e indipendenza.

Questa presenza rafforza la fase di costruzione del partito dei territori, alla quale stanno dando adesione moltissime persone che vengono dal mondo dell’impresa della società civile e dell’associazionismo, oltre a tanti amministratori locali". Così Luigi Brugnaro, leader di Coraggio Italia.

"Ringrazio tutti quei Parlamentari che, scegliendo Coraggio Italia, stanno puntando su un partito responsabile e che si sta sempre più radicando con un messaggio chiaro e trasparente: fare politica per passione, con generosità e dove i fatti valgono più delle parole.

C’è bisogno di stabilità in questa complicata situazione politica nazionale ed internazionale. L’obiettivo è di coinvolgere tutti coloro che si riconoscono nelle nostre idee, che credono nella meritocrazia e nel coraggio delle persone che costruiscono valore affrontando i problemi giornalieri con costanza e determinazione".

"Serve subito l’intervento politico degli adulti per proteggere il futuro dei bambini e delle giovani generazioni. Dobbiamo abbattere la burocrazia per rilanciare immediatamente l’intero Paese. C’è bisogno che tanti eroi del nostro tempo, quelli del mondo del lavoro, scendano in campo e ci mettano la faccia per dare finalmente una ventata di aria nuova, di positività, di entusiasmo in tutto il Paese".

"In particolare, al Senato Coraggio Italia, il partito guidato da Luigi Brugnaro, da poco indicato come il sindaco più apprezzato d’Italia dal GovernancePoll 2022, ha siglato un accordo di collaborazione con il movimento del MAIE, guidato dal senatore Riccardo Merlo. Gli Italiani all’estero sono infatti gli ambasciatori dell’Italia migliore, quella dell’impresa, della cultura del lavoro, che non si rassegna al declino e alla burocrazia".

“Questo è Coraggio Italia – conclude Brugnaro – tanti cittadini, tanti sostenitori e tante persone che credono nella nostra forza e sostengono la nostra voglia di rinnovamento.

Lavoriamo compatti per unire tutti coloro che preferiscono la forza dei fatti ai tanti sterili proclami continui.

Alla Camera il documento costitutivo è stato protocollato ieri pomeriggio ed è composto dagli onorevoli, Fabio Berardini, Martina Perisse, Marco Rizzone, Carlo Ugo De Girolamo, Lucia Scanu, Raffaele Baratto, Tiziana Piccolo, Mario Alejandro Borghese, Antonio Tasso e Michaela Biancofiore. Al Senato la componente è costituta da Marinella Pacifico, Riccardo Merlo e Andrea Causin.