Coraggiose afgane a Kabul manifestano per i diritti delle donne

Roma, 24 nov. (askanews) – Una quindicina di coraggiose donne afgane hanno inscenato una breve manifestazione a Kabul sfidando il regime dei talebani oggi, alla vigilia della Giornata internazionale Onu per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Combatteremo per i nostri diritti fino alla fine senza arrenderci” si leggeva su un cartello. In Afghanistan nell’ultimo anno dopo il ritorno dei talebani al potere le donne sono state poco per volta eliminate dalla vita pubblica, chiuse di nuovo in casa; brevi proteste di questo genere vengono spesso represse brutalmente.