Corazza (+Europa): Salvini non strumentalizzi le elezioni svedesi

Parma, 15 set. (askanews) – Dopo le elezioni che hanno decretato la vittoria “risicata” del centrodestra, in Svezia governerà una coalizione “liberale” che è “a favore dell’Europa, degli accordi di libero scambio e del mercato unico europeo” e che crede nella “liberalizzazione dei servizi”. Tutto il contrario della destra italiana che “sull’esempio dell’Ungheria vuole cambiare la Costituzione” ed è “super protezionista in economia”. A precisarlo è Anna Maria Corazza, candidata al Senato con Più Europa, che chiede al leader della Lega Matteo Salvini di “non sviare gli italiani con la propaganda” e “non strumentalizzare le elezioni svedesi”.

Corazza, italiana eletta per due mandati in Svezia al Parlamento europeo, impegnata in queste settimane nella campagna elettorale come capolista di Più Europa sul plurinominale in Emilia e Umbria e numero due in Romagna e Roma centro, ha ricordato che “le elezioni svedesi si sono concluse con una maggioranza risicata a favore dei miei amici liberali, moderati, popolari e pro-Europa”.

“Gli amici della Meloni e di Salvini, invece, non sono al governo e non sono in coalizione con loro, casomai daranno un sostegno esterno sui temi.

Quindi – h aggiunto Corazza – Matteo Salvini non sviare gli italiani, non bombardarli di slogan, non strumentalizzare le elezioni svedesi. È ora che i politici in Italia dicano la verità agli italiani”.