Corazza (Parlamento Ue): tutte le sfide passano dall’innovazione

Milano, 27 giu. (askanews) – “Avere un dialogo tra istituzioni e giovani che ci dicono come migliorare è fondamentale. Il Parlamento europeo ha due ruoli fondamentali: da un lato fare buone leggi che attirino investimenti, dall’altro spingere per avere sempre più investimenti pubblici. E’ quello che abbiamo fatto negli ultimi anni con Next Generation, con il nuovo bilancio europeo, con la BEI. Adesso bisogna fare ancora di più perchè tutte le sfide che abbiamo davanti, dalla sicurezza alla transizione energetica, alla qualità della vita, la creazione di posti di lavoro passano per politiche di innovazione”.

Lo ha detto Carlo Corazza, direttore del Parlamento europeo in Italia, intervenendo allo Young Innovators Business Forum organizzato a a Milano dall’ANGI.