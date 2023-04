Cordier (Groupama): "Italiani rinunciano ai piaceri per proteggere la loro casa"

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – "Gli italiani sentono la necessità di proteggere la casa perché rappresenta un investimento rilevante. Una quota significativa di persone dichiara di essere pronta a rinunciare ad un piacere per una polizza assicurativa": Lo ha sottolineato l’Amministratore Delegato e Dg di Groupama Assicurazioni, Pierre Cordier, lanciando la terza edizione dell’Osservatorio “Change Lab, Italia 2030” .

"Per rispondere a questa novità Groupama propone diversi moduli per poter scegliere come proteggere la propria abitazione", spiega. Una nuova polizza per la casa che si può comporre a piacimento e che va "dalle coperture tradizionali come incendio e furto, fino agli animali domestici che oggi sono parte della nostra vita quotidiana".

"L’osservatorio Groupama 'Change Lab, Italia 2030' è un’indagine annuale che permette di capire i cambiamenti del modo di vivere degli italiani. Quest’anno ci siamo concentrati sul tema della casa perché con la fine del lockdown si è registrata una trasformazione della sua concezione", ha concluso