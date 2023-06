Persone che si suicidano in casa e altre che scompaiono tra le montagne per andare a morire in solitaria: in Corea del Nord non c'è più cibo e la popolazione ha paura di morire

Povertà. Repressione. Isolamento. Dal Covid alla fame: la Corea del Nord ha paura di morire. Persone che si suicidano in casa e altre che scompaiono tra le montagne per andare a morire in solitaria: questo si apprende dalle testimonianze raccolte dalla Bbc, che da mesi sta comunicando in segreto con tre persone che vivono nel Paese asiatico sotto la dittatura di Kim Jong-un. Ma riavvolgiamo il nastro al 2020.

Il buco nero dell’informazione

La Corea del Nord ha chiuso i suoi confini il 27 gennaio del 2020, in seguito alla pandemia da Coronavirus: da quella data la sua popolazione è confinata nelle città e nei villaggi, senza possibilità di uscire e di avere contatti con l’esterno. I diplomatici e gli operatori umanitari stranieri hanno lasciato lo Stato asiatico e le guardie di sicurezza locali hanno l’ordine di sparare a chiunque si avvicini al confine. «La nostra situazione alimentare non è mai stata così grave. […] Stiamo vivendo in prima linea la vita» riferisce una donna all’ente televisivo britannico, raccontando di dover respingere a malincuore i vicini che le chiedono quotidianamente cibo e di mangiare mais dato che il riso bianco non è più a disposizione.

Vivere con quattro dollari al giorno

Si apprende, tra le altre, la storia di un operaio edile che lavora vicino al confine guadagnando l’equivalente di quattro dollari al giorno, insufficienti ormai anche ad acquistare un chilo di riso per sfamare la propria famiglia. Come se non bastasse, il governo ha smesso di consegnare razioni alimentari: i mercati sono quasi vuoti e i prezzi sono alle stelle. Se questo è quello che succede nelle campagne, non dissimile è la situazione nella capitale Pyongyang, dove una donna ha raccontato di riuscire a mangiare una sola volta al giorno e di temere di morire di fame insieme al marito: «Conosco una famiglia morta di fame in casa. È un disastro. Senza rifornimenti dal confine, le persone non sanno come guadagnarsi da vivere» ha riportato alla Bbc.